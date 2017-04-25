Розенко объяснил, почему дешевый украинский газ — это миф

Сейчас Украина возвращается к правильным расчетам цены газа, ведь раньше все платили немного, а остальное дотировало государство. Сейчас вырабатывается модель, когда богатый человек платит полную цену за "голубое топливо", а бедному помогает государство.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил вице-премьер Павел Розенко, комментируя вопрос о причинах установления высокой платы за газ для украинцев.

По его словам, высокую цена "голубого топлива" вызвана тем, что газ, который находится в недрах, нужно добыть и доставить потребителю.

"Миф о дешевом украинском газ — это действительно миф, а не реальность. Берем себестоимость поднятия и доставки газа. За счет того, что сдерживалась цена украинского газа, у нас его добыча падала катастрофическими темпами. Было 40 млрд [кубометров], стало 12 млрд. За счет коррупционных схем и так называемой дешевой цены на газ. Закупали дорогой российский газ, а украинская газодобыча убивалась. Почему? Потому что [была] так называемая дешевая цена на газ", — подчеркнул вице-премьер.

Розенко убежден, что сейчас Украина возвращается к правильным расчетам за газ, ведь раньше все платили небольшую цену, а остальные доплачивало государство. При этом дотирование происходило как в отношении малообеспеченных, так и по состоятельных граждан.

"Вопрос в одном: есть ли справедливость в том, что через налоги мы оплачивать дворцы, которые находятся в Конче-Заспе? Я считаю, что это несправедливо. Мне кажется, что сейчас (по цене на газ мы можем дискутировать!) вырабатывается модель абсолютно правильная, когда богатый человек, который потребляет много газа и может себе это позволить, платит полную цену — с доставкой, с разработкой, с вложением средств в украинскую газотранспортную систему и т.д. А бедному человеку помогает государство", — резюмировал Розенко.

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде", почему цены на газ и тепло в Украине вызывают сомнение.