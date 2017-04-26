Вслед за отключением электроэнергии, Украина может оставить боевиков на Донбассе без воды

Украина может остановить водоснабжение на не подконтрольные оккупированные территории Донбасса.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сказал журналистам после заседания правительства, сообщает УНИАН.

По словам министра, это связано с тем, что эти территории имеют задолженность по оплате перед украинским водоканалом, а также с отсутствием возможности поставки антрацитового угля на станции, обеспечивающие водоснабжение регионов.

"Идет вопрос воды сейчас, в водоканал — не идет оплата. И один из вопросов, которые будут стоять в Минске сегодня, это, в том числе, что мы с одной стороны на Луганку не можем поставить уголь антрацитовой группы, у нас нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемой территории или из России. И после этого мы должны отключать водоканал", — сказал министр.

С 25 апреля украинское государство из-за долгов прекратило подачу электроэнергии на подконтрольную боевиками часть Луганской области.

Подробнее о ситуации вокруг отключения подачи электроэнергии ОРЛО читайте в материале "5 миллиардов долга за электричество, или Почему Украина сделала темную ЛНР".