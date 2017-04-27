Тендер на миллиард, или Почему три года тянули с отключением ЛНР от электричества

С 25 апреля прекращен переток электроэнергии с контролируемой на неконтролируемую территорию Луганской области.

Действия по прекращению перетоков электрической энергии выполнены в соответствии с требованием ГП "Энергорынок" согласно "Порядку осуществления мер по частичному или полному прекращению разницы перетоков электрической энергии в точках ее учета", утвержденному приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 10.06.2015 №440. Причиной приостановки является неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную на неконтролируемой территории электроэнергию.

По информации пресс-службы ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО), потребители в целом задолжали компании около 5,5 млрд гривен, из них 4,9 млрд — потребители с неконтролируемой территории.

В свою очередь глава НАЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что потребности подконтрольной Украине части Луганской области, кроме четырех населенных пунктов у Трехизбенки, обеспечиваются через линию Луганская ТЭС — станция "Лисичанская". По словам Ковальчука, специалисты Северной энергосистемы ГП НЭК "Укрэнерго", ЛЭО и ДТЭК Луганская ТЭС разработали и приняли все необходимые меры по синхронизации ДТЭК Луганская ТЭС с Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС) по сети 110 кВ, направленные на надежную работу энергоузла Луганской ТЭС.

Примечательно, что оккупированной части Донецкой области, в отличие от Луганской, электроэнергию отключать не будут, пока не завершится строительство новой линии электропередач в Авдеевку. "Решение о прекращении перетоков не принято, поскольку остается нерешенным вопрос Авдеевки. В ближайшее время должно завершиться строительство компанией "ДТЭК — Высоковольтные сети" нового фрагмента линии 110 кВ, которая обеспечит другой источник для Авдеевки. После этого встанет вопрос о продолжении или не продолжении энергопоставок в отдельные районы Донецкой области", — сообщил глава "Укрэнерго" Ковальчук.

30 января 2017 в интервью "Зеркалу недели" министр по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сказал, что временно оккупированные территории Донбасса невозможно отключить от электроэнергии, поскольку энергосистема между подконтрольной и неподконтрольной частями едина. "Речь идет о том, что контролируемые территории зависят от неконтролируемых. Энергосистема построена таким образом, что она связывает эти территории, делает их взаимозависимыми", — констатировал министр.

В свое время, с целью минимизации рисков, связанных с ограничением энергоснабжения населенных пунктов Новоайдарского района, находящихся вблизи линии разграничения, на контролируемой территории, было принято решение о строительстве новой линии электропередач. Запуск был запланирован до конца 2017 года. 10 февраля зампредседателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко провел совещание по вопросам определения трассы прохождения новой воздушной линии электропередач (ЛЭП) для энергообеспечения Трехизбенки и других населенных пунктов Новоайдарского района на подконтрольной украинской власти части области.

Положительным примером минимизации рисков, связанных с ограничением энергоснабжения населенных пунктов на контролируемой территории Луганской области, является успешная реализация проекта строительства высоковольтной линии на 35 кВ — отпайка на подстанции 110 кВ Станица Луганская от воздушной линии 35 кВ "Плотина—Камышное" для энергоснабжения Станично-Луганского района.

Стоит отметить, что строительство отпайки от ВЛ-35 кВ "Гребля — Камышное" на подстанцию ​​"Станично-Луганская" вели в течение всего 2016 года. Общая длина трассы — не более 13 км. Было установлено 100 опор. Вопрос о строительстве этой линии остро встал еще в конце 2014 года, когда на временно оккупированных территориях решили использовать рубильник как инструмент политического давления.

Напомню, 22 марта 2016 вр.и.о. главы госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в интервью УНИАН рассказал, что по-прежнему осуществляется передача электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей по договорам, заключенным Луганским и Донецким облэнерго в соответствии с решением Кабмина по этому вопросу. Но в Луганской области поставки идут только от Луганской ТЭС, которая работает как остров и не синхронизирована с ОЭС.

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Для решения этой проблемы и обеспечения надежного энергоснабжения и этого региона (контролируемых ВСУ территорий Луганской области) Кабмин рассмотрел предложение ЛВГА о проектировании строительства новой подстанции 500 кВ в районе Кременной и линии 220 кВ, эту подстанцию ​​соединят с Северодонецком. По словам Ковальчука, во втором полугодии 2016 должно было начаться строительство новой подстанции и к концу 2017-го завершиться.

В 2016-м начать строительство станции в Кременной не удалось, но в январе 2017-го "Укрэнерго" объявило тендер на строительство подстанции 500 кВ "Кременская" с заходом высоковольтных линий 500 кВ "Донбасская — Донская" и 200 кВ "Кременская — Юбилейная". Ожидаемая стоимость строительства — 1,08 млрд гривен без НДС. Подстанцию ​​должны построить в течение 2017-2018 годов. Окончание строительства ПС "Кременская" и ввод ее в эксплуатацию в 2018-м позволит синхронизировать систему электроснабжения северной части Донбасса с ОЭС Украины, которая сейчас работает по "островной" схеме с пониженной генерацией Луганской ТЭС.

Победа в тендере досталась ООО "Киевская энергетическая строительная компания" (КЭСК, Ивано-Франковск). "КЭСК" на аукционе в системе ProZorro предложила выполнить строительные работы за 1 млрд 060 млн 656 тыс. грн. В закупку входит разработка проектной и рабочей документации, получение положительного заключения экспертизы, строительные работы, стоимость украинского и иностранного оборудования. Генеральный подрядчик должен выполнить все необходимые работы в течение 2017-2018 годов.

По результатам тендера генподрядчик должен выполнить все необходимые для дальнейшей синхронизации систем электроснабжения в северной части Донбасса с ОЭС Украины, работающей сейчас по "островной" схеме, в течение 2017-2018 годов.

Однако, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что, начиная с апреля, по распоряжению премьера Владимира Гройсмана и президента Петра Порошенко энергосистему Украины готовили к тому, чтобы она могла работать "и без неконтролируемой зоны". "Мы сделали целый ряд технических и научных решений, которые дают возможность обеспечить контролируемую зону Луганской области и контролируемую зону Донецкой области полностью светом, независимо от того, какие события будут в неконтролируемой зоне", — объяснил Насалик.

26 апреля Министерство по делам временно оккупированных территорий заявило, что НАЭК "Укрэнерго" синхронизировала работу Луганской ТЭС (Счастье, Луганская область, принадлежит "ДТЭК Востокэнерго") с Объединенной энергетической системой Украины.

Возникает вполне логичный вопрос: если начиная с апреля по распоряжению премьера Гройсмана и президента Порошенко энергосистему Украины готовили к тому, чтобы она могла работать "и без неконтролируемой зоны" и, как следствие этой работы, за одну ночь удалось отключить временно оккупированные территории от электроснабжения и синхронизировать работу ТЭС с энергосистемой Украины, то для чего объявлять тендер стоимостью 1 млрд гривен на строительство подстанции в районе Кременной, которая, собственно, и должна была синхронизировать систему электроснабжения северной части Донбасса с ОЭС Украины?

Ответ на этот вопрос должно дать НАБУ.