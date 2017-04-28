В Украине повысят пенсии и прожиточный минимум, а субсидии обещают пересчитать

С 1 мая в Украине вырастут прожиточный минимум и минимальная пенсия, субсидии украинцам обещают пересчитать.

Прожиточный минимум повысят до 1684 грн для трудоспособных лиц. В связи с этим вырастут и все социальные выплаты, которые привязаны к нему. К примеру, помощь одиноким матерям, декретные выплаты, сообщает ТСН.

Минимальную зарплату в этом году повышать больше не будут, а вот около 8 миллионам пенсионерам пенсии увеличатся. До конца года на 10%, отметил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Кроме того, с 1 мая должны пересчитать субсидии в связи с окончанием отопительного сезона. Кабмин к тому же пообещал выплатить украинцам до 700 грн за сэкономленные жилищно-коммунальные субсидии.

На правительственном сайте teplo.gov.ua отмечается, что компенсации получат те украинцы, которые сэкономили 150 киловатт/часов электроэнергии или 100 кубов газа, если они использовались для отопления. Чтобы получить деньги необходимо с 1 июля по 1 сентября подать заявление в местное управление труда и социальной защиты населения.

Как подсчитали в Кабмине, субсидии монетизируют 1,5 млн украинским семьям. Компенсации обещают выплатить до 1 сентября.

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