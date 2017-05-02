Евро "отвоевал" 14 копеек. НБУ назвал курс гривны на среду

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2656,0930 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подорожали на одну, а также 14 копеек соответственно.
Официальный курс гривны на среду, 3 мая:
100 долларов — 2656,0930 грн (28 апреля — 2655,1453);
100 евро — 2903,1096 грн (2889,0636);
10 рублей — 4,6611 грн (4,6605).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.