Евро "отвоевал" 14 копеек. НБУ назвал курс гривны на среду

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подорожали на одну, а также 14 копеек соответственно.

Официальный курс гривны на среду, 3 мая:

100 долларов — 2656,0930 грн (28 апреля — 2655,1453);

100 евро — 2903,1096 грн (2889,0636);

10 рублей — 4,6611 грн (4,6605).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.