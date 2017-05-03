Всемирный банк решил выделить Украине 150 миллионов

Всемирный банк (ВБ) решил предоставить Украине новый заем на 150 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансового учреждения, пишет РБК-Украина.

Как сообщается, выделенные деньги предназначены на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на экспорт.

Как заявил директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, "Украина обладает креативным и уникальным деловым потенциалом и может производить высококачественную конкурентоспособную продукцию".

Однако, по его словам, многочисленные препятствия ограничивают возможности Украины в экспорте.

"Одним из них является нехватка финансирования. Доступ к долгосрочному финансированию для предприятий малого и среднего бизнеса поможет стране увеличить экспорт и будет способствовать оживлению экономического роста в Украине", — добавил Кахконен.

Согласно сообщению, проект будет реализован "Укрэксимбанком".

Украинское финансовое учреждение предоставит субкредиты украинским банкам, которые будут участвовать в программе. Последние, в свою очередь, будут финансировать украинские предприятия-участники программы.

Стоит отметить, что Всемирный банк заинтересован развитием Одесского порта.

Ранее обозреватель Олег Пономарь сообщал, что Запад давит на Москву и дает деньги Киеву.