Деньги, конфискованные у "семьи" Януковича, пополнили бюджет Украины

В среду, 3 мая, в Украине завершена операция по зачислению на счета Государственного казначейства 1,1 млрд долларов, конфискованных у окружения беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом глава нашей страны Петр Порошенко рассказал на совещании с министром финансов Александром Данилюком и председателем НБУ Валерией Гонтаревой, говорится на сайте украинского лидера.

В то же время он подчеркнул, что еще 200 млн долларов в ценных бумагах передадут Минфину, на эту сумму будет сокращен внутренний долг Украины.

"... на данный момент ни одной жалобы на это решение (конфискацию средств — Ред.) не последовало", — отметил президент. По его словам, после зачисления денег, золотовалютные резервы государства вырастут, составят 18,4 млрд долларов (в 2015-м были менее 5 млрд).

"Это укрепляет финансово-банковскую систему, добавляет стабильности национальной денежной единице. Это будет способствовать инвестиционной привлекательности украинской экономики", — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Украине суд последней инстанции позволил конфисковать арестованные 1,5 млрд долларов, принадлежавших "семье" Виктора Януковича. Узнать больше об инциденте можно здесь.