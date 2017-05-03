Личный проект Путина. Почему в России перестанут мазать хлеб маслом, но Керченский мост достроят

На сегодняшний день до 70% сводного бюджета оккупированного Крыма — т.е. республиканский плюс муниципальные — дотируется из бюджета России.

Об этом директор Крымского департамента Фонда "Майдан иностранных дел", главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал на чате в "Главреде".

"При этом я хотел бы развеять миф, что Крым был дотационным регионом в Украине. В Крыму собирали примерно 1 миллиард 200 миллионов долларов всех видов доходов в бюджеты, а тратили 1 миллиард. Да, конечно, туризм как одна из основ экономики полуострова исчез", — говорит эксперт по вопросам Крыма.

"Экономика опирается сегодня на российский бюджет, бюджетные заказы для предприятий ОПК, находящихся в Крыму, и на те средства, которые поступают также из российского бюджета, но по различным программам типа строительства моста через Керченский пролив", — добавил главред BlackSeaNews.

Комментируя вопрос о реальном состоянии сооружения моста через Керченский пролив и оплаты лоцманских услуг Украины российскими судами, Андрей Клименко рассказал: "Керченский мост будет построен. И даже, возможно, в срок. Это личный проект г-на Путина. В России перестанут намазывать маслом хлеб, но мост достроят. Что будет потом? Предмет серьезного анализа и прогноза. Мы тоже этим занимаемся".

"Сегодня, как и в оккупации, все платежи, связанные с проходом через Керченский пролив, собираются Керченский морским портом. Только порт, конечно, это военный трофей оккупантов", — резюмировал эксперт.

Ранее "Главред" сообщал, что российский президент Владимир Путин заявил, что строительство моста в Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", идет по графику.

фото: kremlin.ru