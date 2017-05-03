Доллар "потерял" четыре копейки. НБУ назвал курс гривны на завтра

В среду, 3 мая, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевели на четыре, а также семь копеек соответственно.

Официальный курс гривны на 4 мая:

100 долларов — 2652,3425 грн (3 мая — 2656,0930);

100 евро — 2896,0928 грн (2903,1096);

10 рублей — 4,6457 грн (4,6611).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.