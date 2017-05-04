Разборки в Горловке: донецкий криминал наехал на местных "братков", пацаны недовольны

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей активизировалось противостояние между местными криминальными группировками за политическое влияние и распределение материальных ресурсов.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, представитель "донецкой группировки" самозваный "мэр" Горловки И.Приходько установил личный контроль над всеми сферами городского управления. В городе фиксируются многочисленные случаи перераспределения активов сектора частной торговли с привлечением представителей криминалитета. С этой целью в конце апреля начато проведение масштабных проверок практически всех субъектов предпринимательской деятельности. Из-за опасений "налоговых" проверок значительное количество предпринимателей свернули свой бизнес. Но даже в таких случаях от местных бизнесменов требуют предоставления доступа к местам хранения товара для его описания и конфискации продукции украинского производства.

Для предотвращения восстановлению влияния "горловских", "донецкие" пытаются назначить на ключевые должности во власти Горловки своих представителей. С этой целью в городе начата комплексная проверка "правоохранительных органов и органов исполнительной власти", по результатам которой ожидаются массовые увольнения "чиновников". На сегодня уже возбуждено "уголовное дело" по "начальника управления здравоохранения Горловской горадминистрации" по фактам хищения гуманитарной помощи.

В таких условиях недовольство действиями "донецких" растет как на уровне "региональной элиты", так и среди местных жителей. Указанное может привести к силовому конфликту между двумя враждующими сторонами. Не исключается участие в них специальных подразделений ВС РФ (опыт "групп урегулирования бизнеса", применявшиеся "Моторолой" и "Гиви"), добавили в ГУР МОУ.

Напомним, в ноябре 2015-го "Главред" сообщал о разборках в Горловке. Там главарь банды "Сомали" по прозвищу "Гиви" выгнал "Беню" из города, чтобы самому резать металлолом.