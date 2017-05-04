Цены на нефть резко обвалились, обновив минимум с ноября 2016 года

Впервые с 22 марта нефть марки Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель на опасениях по поводу роста добычи в США, продолжающегося 11 недель подряд.

Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 17:05 КВ опустился на 1,12 доллара США (2,22%) — до 49,67 долларов США за баррель, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что нефть резко дешевеет в четверг на опасениях, что усилий ОПЕК по снижению добычи оказалось недостаточно для сокращения мировых запасов топлива.

Вместе с тем, стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,1 доллара США (2,3%) — до 46,72 доллара США за баррель.

Обе эталонные марки опустились до минимального уровня с 30 ноября прошлого года, когда ОПЕК объявила о подписании соглашения об ограничении добычи.

Несмотря на то, что большинство экспертов положительно оценивают данное соглашение и полагают, что оно будет продлено до конца 2017 года, существуют сомнения в том, что этих мер хватит для устранения излишка на рынке.

Так, США продолжают наращивать добычу на протяжении 11 недель подряд, при этом объем добычи достиг максимума с августа 2015 года. Производители топлива на сланцевых месторождениях за последнее время снизили затраты примерно на треть и теперь могут поддерживать рентабельность при ценах на нефть выше 40 долларов США за баррель.

В четверг финдиректор нефтегазового гиганта Shell Джессика Уль заявила, что компания, скорее всего, повысит объем добычи на сланцевом месторождении Permian Basin в США в 2017 и 2018 годах.

Тем не менее, некоторые аналитики считают наблюдаемое падение котировок неоправданным.

"Есть ощущение, что рынок временно утратил веру в то, что снижение добычи ОПЕК в итоге приведет к сокращению запасов, — говорит глава отдела исследования рынка энергоресурсов в Barclays Майкл Коэн. — Мы с этим не согласны и полагаем, что ОПЕК продлит соглашение, и мы увидим снижение запасов во втором полугодии".

Такого же мнения придерживается и глава компании Continental Resources Хэролд Хэмм. "Цены испытывают некоторое давление, поскольку трейдеры сомневаются в том, будет ли ОПЕК продлевать соглашение, — заявил он в интервью CNBC. — Но я думаю, что сохранение ограничений на добычу — уже решенное дело".

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть ползут вверх на данных из США.