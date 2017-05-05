Российский финансист рассказал, как Крым, Донбасс и нефть "смывают рубль в туалет"

Ообвал цен на нефть потянул вниз российский рубль. Эксперты видят причину падения в избытке "черного золота" на мировом рынке благодаря росту добычи в Соединенных Штатах.

Об этом пишет российский финансист и блогер Слава Рабинович в материале на "Апострофе".

Он отметил, что самая главная причина падения цен на нефть — это повышение добычи в США.

"Как только нефть начинает двигаться вверх, открывается еще больше компаний и скважин и всего, что связано с финансовыми технологиями, себестоимость добычи нефти и газа для которых неуклонно движется вниз", — отметил он.

"Все понятно сейчас с рублем: он опять спускается. Его опять смывают в туалет. Такого никогда не было, и вот опять", — подчеркнул финансист.

"Мы тратим 100 млрд долларов, которые закачал Рогозин-папа в "Ил", а его сыночек будет это осваивать (сын вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин возглавил ОАО "Ил", — ред.). Это сделано якобы для того, чтобы заместить "Аэробусы" и "Боинги" в российском самолетостроении и авиации (ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что авиапарк России должен обновиться. При этом, выбывающие из эксплуатации по возрасту самолеты будут меняться на отечественные средне и ближнемагистральные МС-21 и Ил-114, а также дальнемагистральный Ил-96-400, — ред.).

Дальше "500 миллиардов, триллионов" на перекладывание плитки в Москве, "500 миллиардов, триллионов, триллионов" мы тратим на новую системную программу реновации пятиэтажек, "500 миллионов, квадриллионов" мы тратим на аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. И "квадриллион рублей" мы тратим на "прекрасные" действия в Сирии. И еще много чего и куда мы тратим из российского бюджета, которые наполняется теперь меньше, чем, когда нефть была по 100 долларов за баррель. Откуда мы возьмем рублики в бюджете? Очень просто: напечатаем их. Ну и дальше уже как по учебнику, вы можете посмотреть, что будет потом", — добавил Рабинович.

Напомним, ранее обозреватель рассказал, как сдувается нефтяной пузырь.