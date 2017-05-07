Доллар и евро подорожали. НБУ назвал курс гривны после выходных

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,5286 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подорожали на две, а также 12 копеек соответственно.
Официальный курс гривны после выходных — на 10 мая:
100 долларов — 2650,9341 грн (5 мая — 2648,5778);
100 евро — 2905,6889 грн (2894,1010);
10 рублей — 4,5286 грн (4,6005).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.