Доллар и евро подорожали. НБУ назвал курс гривны после выходных

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подорожали на две, а также 12 копеек соответственно.

Официальный курс гривны после выходных — на 10 мая:

100 долларов — 2650,9341 грн (5 мая — 2648,5778);

100 евро — 2905,6889 грн (2894,1010);

10 рублей — 4,5286 грн (4,6005).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.