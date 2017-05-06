Зам Гонтаревой засветилась в купальнике во время шикарного отдыха на Кипре

Журналист и блогер Александр Дубинский показал, как замглавы Национального банка Екатерина Рожкова дорого отдохнула на Кипре.

Об отдыхе чиновницы он написал на своей странице в Facebook.

По словам активиста, если глава НБУ Валерия Гонтарева позволяет себе отдохнуть за миллион, то ее заместителям — понятное дело — приходится работать.

"Впрочем, как выясняется, в работе "нацбанковского" чиновника бывают и очень приятные моменты. К таким, наверное, можно отнести выездную проверку филиала "ПриватБанка" на Кипре. Которую и осуществила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова осенью, в прошлом году", — отметил он.

Ранее Александр Дубинский опубликовал фото с отдыха Валерии Гонтаревой на Мальдивах, который мог обойтись ей почти в миллион гривен. Информацию о поездке чиновница не указала в своей электронной декларации, по этому поводу журналист написал заявление в САП и НАБУ.

Фото: dubinsky.pro