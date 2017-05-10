В Нацбанке сообщили, кто будет исполнять обязанности Гонтаревой

В среду, 10 мая, у председателя Национального банка Валерии Гонтаревой последний рабочий день, с 11 числа обязанности главы регулятора будет исполнять ее первый заместитель Яков Смолий.

Об этом говорится на сайте НБУ.

В ведомстве уточнили, что чиновница полностью оставляет профессиональные дела и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада не примет решение о ее отставке.

Согласно действующему законодательству, решение об увольнении председателя Нацбанка принимает президент — Петр Порошенко, а утверждает парламент.

"Таким образом, Яков Смолий будет исполнять обязанности главы Национального банка Украины до назначения нового председателя Национального банка", — отмечается в сообщении.

Напомним, Валерия Гонтарева занимает должность главы НБУ почти три года. Ранее СМИ рассказали, кто может сменить ее на посту председателя регулятора. Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.