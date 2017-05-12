У Гройсмана заверили: в Украине "атомного армагеддона" не будет

Вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что в Украине никакого атомного армагеддона не будет, наша страна имеет достаточно развитую отрасль такой энергетики, поэтому все проверки у нас идут по мировым стандартам.

Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

В то же время чиновник подчеркнул, что сейчас из 15 блоков АЭС работают 11, они обеспечивают потребность государства в электроэнергии на 62%.

"Поймите, что некоторые из этих блоков находятся на ремонте", — отметил чиновник. По его словам, еще в 2016-м ситуация в энергетике была нестабильной, поскольку исполнительная служба арестовала счета госпредприятия "Энергоатом", фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в стране АЭС.

"… тогда с работы были выведены два энергоблока Запорожской АЭС, ведь они требовали продления срока эксплуатации в соответствии с международными процедурами. Впоследствии счета были разблокированы, а электростанция возобновила свою работу", — добавил вице-премьер.

Также он заверил, что сегодня украинская атомная энергетика контролируется соответствующим государственным органом. "Более того, сейчас у нас существует специальная Государственная инспекция ядерного контроля", — подчеркнул собеседник.

Кистион утверждает, что состояние АЭС Украины почти идеальное, поэтому и любые аварийные остановки на них "связаны исключительно с плановыми ремонтами, а основная проблема этих остановок — только во вспомогательном оборудовании".

Ранее сообщалось, что в украинском государстве из-за низких запасов антрацитового угля перестали функционировать несколько тепловых электростанций. Узнать больше о прекращении их работы можно здесь.