Реформа госуправления. ЕС выделит Украине 10 миллионов евро

Европейский Союз принял решение о выплате первого фиксированного транша в рамках программы "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине".

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

"Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать по открытым конкурсам. Будем работать над совершенствованием структур, создавая новые мощные подразделения по стратегическому планированию и анализу политик. Министерства должны быть современными и эффективными. Мы должны отвечать на современные вызовы и развивать успешное государство", — рассказал министр Кабинета Министров Александр Саенко.

"Поддержка наших европейских партнеров — подтверждение того, что мы на правильном пути относительно изменений в системе государственного управления", — отметил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, сколько денег Украина планирует получить в 2017-м от МВФ.