В Украине снова подорожает холодная вода

С 12 мая для жителей некоторых украинских населенных пунктов подорожала холодная вода.

Об этом сообщается на странице общественной организации "Новая коммунальная Украина" в Facebook.

Так, жителям Киева, например, придется платить за холодную воду на 14,7% больше.

Повышение тарифа также коснулось Львова, Ровно, Днепра, Хмельницкого, Каменца-Подольского, Павлограда, Лисичанска, Коломыи.

Уровень подорожания колеблется от 7% до 28%. Наибольший% роста — во Львове, в численном измерении тарифа — в Ровно и Киеве.

Обновленные цены можно увидеть на инфографике:

"Причины роста тарифов ежегодно называют вполне традиционные — уменьшение объемов реализации услуг, рост минимальной з / п, рост цен на электроэнергию, учет затрат на поверку счетчиков в частном секторе", — говорится в сообщении.

Специалисты общественной организации советуют потребителям обратить внимание, что в квитанциях за май плата за воду будет рассчитана пропорционально количеству дней, когда действовали старые и новые тарифы. Ведь новые тарифы вступили в силу в середине месяца, поэтому за первые 11 дней начисление будет по старому тарифу, а остальные дни — по-новому.

Платежки с новыми суммами потребители получат в июне.

Напомним, Нацкомиссия назвала причины, почему в Украине подорожает вода.