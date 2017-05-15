ВВП Украины за I квартал снизился, но вырос на 2,4% по сравнению с 2016-м годом

Валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора снизился на 0,3%.

Об этом со ccылкой на сайт Государственной службы статистики Украины сообщает УНИАН.

По оперативным оценкам ведомства, ВВП в годовом выражении — по сравнению с первым кварталом 2016 года — в первом квартале 2017 года вырос на 2,4%.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2%.