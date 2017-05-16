Временное затишье. Экономист объяснил, почему гривна может рухнуть до 35 за доллар

Стабилизация курса гривны — это временное явление, поскольку импорт растет быстрее, а внешнеторговый баланс имеет отрицательное сальдо, поэтому спустя несколько месяцев стоит ожидать ее падения.

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

"Гривна сейчас остается стабильной, потому что Украиной осуществлены новые заимствования. Как известно, пришел миллиард долларов от МВФ и 600 миллионов — от Евросоюза, а до сентября еще должны поступить деньги (до 500 миллионов долларов) от Соединенных Штатов Америки. Эти деньги стабилизировали ситуацию на валютном рынке", — говорит экономист.

"Второй фактор — приходят деньги от экспортеров, речь идет о миллиардах. Экспортный сектор все-таки работает, — продолжает он. — Третий фактор — уничтожены "схемы" по закупке газа, которые существовали ранее, когда российский газ закупался, и при этом разворовывалось много денег".

"Кроме того, перестали выводиться деньги в тех объемах, которые раньше утекали из страны через различные банки. Валюта стала больше приходить в Украину, а не уходить из нее. За последний период в Украину зашло около миллиарда переводов в свободно конвертируемой валюте. То есть идет приток валюты в Украину. Это серьезный фактор, который стабилизировал гривну", — уверен эксперт.

"Четвертый фактор — повышение цен в гривне. Поскольку цены в гривне на все поднялись, то у людей практически не остается денег на то, чтобы покупать валюту", — считает директор Института трансформации общества.

"К тому же, цены поднялись, а заработки у людей уменьшились. От этого пострадало немало представителей среднего бизнеса. Поэтому все открывают свои кубышки, где лежат доллары и евро, и сдают валюту. По этой причине также идет приток валюты на рынок", — говорит политолог.

"Естественно, все это стабилизировало рынок. Но это лишь временное явление, потому что импорт растет быстрее, а внешнеторговый баланс имеет отрицательное сальдо. Инвестиции в Украину не приходят, в основном заходят только портфельные инвестиции. Есть серьезный дефицит государственного бюджета на сегодняшний день. Есть огромные задолженности — более 2 миллиардов гривен — по зарплатам. Это, кстати, тоже один из факторов, который стабилизирует национальную валюту, потому что люди не получают зарплату, и этот долг растет. Растет колоссально долг по коммунальным платежам. Неполучение контрагентами своих денег откладывает спрос и потребление, не дает ему расти, и поэтому удерживает курс. Но это очень опасная тенденция, и в любой момент эта стабильность гривны может обратиться в негатив", — выразил свои опасения экономист.

"Одна из причин, почему Порошенко и его окружение не отпускают Гонтареву, — они очень боятся, что ее уход сломает существующую схему, и тогда может произойти жесткий обвал банковской системы, потому что на нее завязано много концов. Поэтому Гонтареву сложно демонтировать с этой должности", — говорит эксперт.

Он напомнил, что погодные условия — морозы и холода — нанесли сильный удар по сельскому хозяйству, поэтому могут быть потери урожая, который идет на экспорт: "Это приведет к сокращению экспортных поступлений. А сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции сегодня являются одним из главных источников поступления валюты".

"Металлургическая отрасль в более оживленном состоянии сейчас, но тоже роста нет. Химическая и металлургическая отрасли не набрали достаточные обороты, чтобы приносить экспортные доходы. Поэтому на них рассчитывать нельзя. У нас большое отрицательное сальдо торговли с Россией, Беларусью и со странами ЕС. Это все означает, что будет дефицит валюты. Так что в любой момент ситуация может быть дестабилизирована, если не будет нового притока денег от международных финансовых институтов", — посетовал директор Института трансформации общества.

"Обычно в конце июня и начале июле происходит разрыв, и курс гривны по отношению к доллару и евро начинает падать. Как раз на это время придется отпуск Гонтаревой. Так что в последней декаде июня и в первой декаде июля нас ждет где-то 20 напряженных дней. Август — всегда напряженный. В этот период Украина входит в слабом и нестабильном состоянии. К тому же, Украина должна начать выплаты МВФ по старым долгам. Плюс обслуживание облигаций. Плюс серьезные разрывы в госбюджете. Также Пенсионный фонд требует немало валюты… Все это говорит о том, что нынешнее затишье — временное", — считает политолог.

"До какого уровня может упасть гривна? Сейчас курс гривны держится где-то до 27, то, учитывая все негативные факторы, при неудачном сценарии развития событий, курс может рухнуть до 35 гривен за доллар", — резюмировал Олег Соскин.

Напомним, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии "Главреду", наоборот, заявил, что нет экономических причин для падения гривны.

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