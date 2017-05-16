Эксперты рассказали, как майские морозы ударят по ценам на урожай фруктов и овощей

Апрельские и майские заморозки уничтожили почти полностью завязь на фруктовых деревьях и высажженый рано картофель, что, по мнению экспертов агрорынка, скажется как на урожае, так и на ценах.

По предварительным прогнозам, цены могут быть выше прошлогодних на 20—30%. К счастью, не очень пострадали ягоды, прежде всего клубника, хотя она тоже будет дороже, пишет Сегодня.

По данным агроспециалистов, от холода погибло 60—100% урожая абрикосов в большинстве регионов, кроме Крайнего Юга и Приморской зоны. Больше всего пострадали Черкасская и Кировоградская области, тут на ветках деревьев осталось 10—15% завязи. Похожая ситуация на Днепропетровщине, севере Одесской и Николаевской областей.

"На Черкасчине 11 мая ночные заморозки на грунте составили –1–6 °С и продолжались около 7 часов, такое случилось впервые за более чем 100 лет наблюдений. Морозы могли полностью уничтожить урожай всех плодовых, ягодников, ранних овощей, для которых критическая температура –1–3 °С", — говорит начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

Урожай яблок также обещают незначительный: на Львовщине и Ровенщине, где много садовых хозяйств, из-за холодов и дождей яблони даже не цвели — завязь сгнила.

Производители из Винницкой области говорят о гибели 30% кустов клубники.

"Потери урожая ранних ягод в западных областях Украины, где были наиболее сильные заморозки, достигают 90%, а урожая фруктов — до 50%", — сообщают эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса.

Глава Ассоциации "Укрсадпром" Дмитрий Крошка сказал, что более детально оценить последствия заморозков можно будет только через месяц.

Главное последствие ущерба, нанесенного стихией, — значительный рост цен на фрукты, считают эксперты.

"Цены однозначно будут больше, чем в прошлом году, но насколько, сказать сложно, пока не подсчитаны потери урожая, — разъяснил Крошка. — Не стоит надеяться и на импортные поставки фруктов из Европы, так как там тоже поработала стихия: были и заморозки, и наводнения".

Между тем, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, с одной стороны, признает, что урожай как ягод, так и косточковых окажется намного меньше, чем год назад, с другой, — считает, что ситуация не столь критична, как говорят аграрии.

"По нашим данным, нет такого, чтобы везде "все пропало", но у аграриев есть коммерческий интерес драматизировать последствия непогоды — для обоснования более высоких цен на фрукты, — считает Дорошенко. — Цены могут оказаться выше прошлогодних примерно на 30%. Например, ранняя клубника из Закарпатья, не пострадавшая от майских заморозков, 1 мая стоила 80 грн/кг (год назад было столько же. — ред.), а 10 мая — 55 грн, стоимость падает с каждым днем".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко спрогнозировал минимальную цену на клубнику и черешню в этом году: "Не будет ниже 40 грн/кг в середине июня. В прошлом году было 25—30. По сливам, вишням и абрикосам цена минимум на 20% больше, чем год назад, — до 50 грн/кг".

Однако, от майских морозов пострадали не только деревья. "Почернел уже окученный картофель, замерзли только что высаженные помидоры, пропали всходы кукурузы", — говорит жительница села Яблунивка на Черкасчине Екатерина Бурлюк.

Эксперты успокаивают: недостатка во "втором хлебе" не будет, в овощах тоже.

"В Украине из 18—20 млн тонн картофеля, выращиваемого ежегодно, пропадает в хранилищах треть, еще по столько же съедается населением и скотом. Кроме того, картофель, кукурузу и помидоры не поздно пересадить, просто урожай созреет чуть позже", — уверен Дорошенко.

Также, по его словам, картофель можно будет импортировать из Египта и Беларуси. Правда, цены окажутся выше — в разгар сезона 6—8 грн/кг, или на треть дороже.

Напомним, с 12 мая для жителей некоторых украинских населенных пунктов подорожала холодная вода.

фото: etselquemenges.cat