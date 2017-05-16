Акции Yandex идут вниз, а у Путина не верят, что запрет Украиной соцсетей вызовет падение экономики РФ

На московской бирже в процессе торгов акции "Яндекса" упали на 3,3%, на фоне введение Украиной санкций в отношении деятельности компании, а также всех ее сервисов на территории страны.

Об этом со ссылкой на данные торгов Мосбиржи сообщает ТАСС.

До обнародования указа президента Украины Петра Порошенко о введении санкций против российских соцсетей и сайтов акции "Яндекса" росли в пределах 2%.

Между тем, советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что блокирование соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" в Украине не спровоцирует экономических потерь в РФ. И пользователи российских соцсетей точно найдут варианты, как обходить блокировку, пишет российское агенство.

"Санкции никак не отразятся. Пожалуй, кроме "Яндекса". Не знаю, насколько его это коснется. Но с точки зрения рекламных доходов, я уверен, что это, мягко говоря, даже не отвечает в процентном отношении. У нас в российском интернете общая масса украинцев – 12,5%. Я думаю, что от дохода — это не более 3%", — отметил советник Путина.

По мнению Клименко, официальному Киеву не удастся полностью запретить российские соцсети в Украине, ведь пользователи "Вконтакте" и "Одноклассников" найдут варианты, как обходить блокировки.

"Очень интересно посмотреть, как Украина обеспечит запрет доступа. Останется часть пользователей, которая научится пользоваться VPN, Tor. Социальные сети типа "ВКонтакте" – это то, что люди очень ценят", — сказал советник президента России.

Напомним, 15 мая Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о ведение санкций против РФ. Они касаются, в частности, социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также таких компаний как Mail.ru, Yandex и их сервисов.