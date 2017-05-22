США могут отказаться выделять Украине безоплатную военную помощь

В Белом доме могут отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран, среди которых и Украина, зато хотят это заменить выдачей кредитов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в руководстве США, пишет "РБК-Украина".

Отмечается, что средства на военные гранты сначала поступают в Бюро по оказанию поддержки в сфере безопасности Госдепа США и потом они распределяются между союзниками Вашингтона, а в целом ежегодные расходы на предоставление бесплатной военной помощи оценивается в 6 миллиардов долларов.

По информации американского издания, большинство этой суммы поступает в Израиль (3,1 миллиарда долларов), Египет (1,3 миллиарда долларов) и Иорданию (350 миллионов долларов).

Итак, в новом проекте бюджета расходы на оказание военной помощи этим странам сохранятся, однако для большинства других стран выдачу грантов заменят на выдачу кредитов, которые нужно будет потратить на закупку военного оборудования в США.

Источники The Wall Street Journal в Конгрессе США подчеркивают, что новый принцип выделения военной помощи может привести к усилению позиций России и Китая.

Кроме того, в закрытом меморандуме Госдепа отмечается, что для Украины это может означать снижение возможностей по борьбе с "пророссийскими сепаратистами".

Заметим, что в список стран, которых может коснуться это предложение, кроме Украины, должны войти Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам.

Напомним, 4 мая, сенат (США одобрил законопроект о бюджете объемом в 1,1 триллиона долларов, согласно которому на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 миллионов долларов.