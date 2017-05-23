Нападение как защита. Почему жалоба России на Украину в ВТО — аморальна

Подача Россией иска во Всемирную торговую организацию по поводу торгового эмбарго, веденного Украиной против ряда товаров из РФ, — это свидетельство аморальности Москвы, первой устроившей эмбарго украинским товарам.

Об этом глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал в комментарии "Главвреду".

"Дальнейшая судьба иска России против Украины будет зависеть от того, будет ли готова Всемирная торговая организация создать прецедент по применению нормы о том, что каждая страна имеет право на защиту своих национальных интересов в случае военных действий или непредвиденных обременительных международных обстоятельств", — говорит эксперт.

"А поскольку в Украине так и не объявлено военное положение, то она может взывать только к норме об обременительных международных обстоятельствах, что у нас тождественно понятию АТО. Если украинская сторона обратится к этой норме, а ВТО пойдет на использование этой нормы, то это будет первый прецедент. А после этого государство, которое пострадало от этих непростых международных обстоятельств, имеет право на любую форму защиты своих национальных интересов, в том числе посредством введения ограничений в торговых отношениях, например, она может ограничивать доступ товаров, поступающих из страны-агрессора", — объяснил экономист.

По его мнению, многое в этом деле зависит от того, насколько правильно будет вести себя украинская сторона, а также от того, готова ли ВТО впервые использовать данную норму: "Ведь если эта норма будет впервые применена, это запустит цепную реакцию, согласно прецедентному праву, которым руководствуются в международной практике. И подобную норму тогда смогут использовать другие страны, пребывающие в той или иной форме непредвиденных и обременительных международных обстоятельств".

"Украина должна аргументировать свои действия и введение санкций против России только одним — необходимостью защиты своих национальных интересов, причем именно с таким уточнением — в непростых международных обстоятельствах. Использование любых других норм приведет к правовому поражению Украины в границах ВТО", — считает глава Комитета экономистов Украины.

"Что касается того, имела ли Россия право подавать такой иск, если и сама вводила аналогичные санкции против Украины? В разговорах о российской политике слово "мораль" уже, как минимум, три года не актуально. Россия ведет "гибридную войну", больша́я часть которой — это экономика. И принцип у Москвы такой: лучшая защита — нападение. Поэтому ожидать, что россияне будут соблюдать какие-то моральные нормы и устои, что в дальнейшем не будут продолжать давление и агрессию против Украины, будет большой иллюзией", — подытожил Андрей Новак.

Напомним, в мае 2017-го Украина ввела антидемпинговую пошлину на шоколадные изделия из РФ, а в апреле — применила антидемпинговые меры в отношении импорта российских шлифовальных кругов.

Также напомним, что 2 января в Украине начали действовать пошлины в отношении товаров из РФ, что стало ответом Киева на начатое РФ торговое эмбарго на украинские товары.