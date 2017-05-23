Руководитель Одесского порта стал долларовым миллионером — СМИ

23 мая 2017, 18:00

Управленец скрывается от комментариев уже два месяца, отметили журналисты.

Игорь Ткачук

Руководитель Одесского морского торгового порта Игорь Ткачук является долларовым миллионером, при этом само предприятие за время его руководства стало едва ли не банкротом.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші", который вышел в эфир на телеканале "1+1" в понедельник вечером.

В частности, журналисты публикуют электронную декларацию начальника порта, согласно которой уроженец Винницы и бывший руководитель "Укрпошти" за три месяца 2016-го получил более миллиона гривен заработной платы.

"Только подумайте — это более 300 тысяч гривен в месяц! К тому же на счетах у него 6 миллионов гривен, 980 тысяч долларов и 180 тысяч евро. Настоящий долларовый миллионер!", — говорится в программе.

При этом как выяснилось, само предприятие чувствует себя не лучшим образом. "Прибыли ГП за первый квартал катастрофически упали в четыре раза: с более сотни миллионов до двадцати трех", — говорится в сюжете. Одной из причин журналисты называют наличие в порту теневых схем передачи в аренду государственных буксиров частной компании "Экофлот", из-за чего ежегодные убытки ОМТП составляют до 50 миллионов гривен недополученной прибыли.

По словам журналистов, глава порта Игорь Ткачук скрывается от комментариев уже два месяца, не отвечает ни на официальные запросы, ни на просьбы пообщаться в социальных сетях, ни на звонки. Документы о деятельности Ткачука репортеры передали профильному заместителю министра инфраструктуры Юрию Лавренюку.

"Задача действительно разобраться, куда и как распоряжаются государственным имуществом нанятые нами и государством, лица управляющих этими государственными предприятиями", — сказал Лавренюк в комментарии программе.

Журналисты также показали митинг, организованный Ткачуком через несколько дней после выхода предыдущей программы, где и была разоблачена схема с "Экофлотом". В ходе митинга начальник порта также "протестует" против работы частных буксиров, хотя по факту контракты с ними подписал его заместитель по фамилии Слободянюк.

"Что совсем смешно, во всех грехах Игорь Ткачук обвиняет руководство Одесского филиала Администрации морских портов… Простые рабочие слушают, раскрыв рты. Они наверняка не знают, что Одесский филиал АМПУ возглавляет не чуждый Ткачуку человек— еще один винничанин Александр Зубик (временно исполняющий обязанности главы Администрации ОМТП на время проверок Мининфраструктуры, которые проводятся с января — Ред.). Член команды Ткачука, Зубик вместе с ним работал в "Укрпочте", и вместе они пришли в Одессу: до перехода на временную должность в АМПУ, Зубик был правой рукой Ткачука в порту", — сказано в сюжете.

Однако, по словам журналистов, факты дружбы и сотрудничества они предпочитают не разглашать. Репортеры получили и комментарий министра Владимира Омеляна. Он заявил, что не посылал "почтальонов" в Одессу, а потому не может отвечать за их работу.

"Это было решение Кабмина, я как министр правительства должен выполнять решения, мы с Ткачуком сотрудничаем, в контексте профессиональной работы. Он старается, у него получается или не получается — это уже судить и экспертам и общественности в частности тоже", — сказал министр журналистам "Грошей".

Такой ответ не устроил журналистов. Ведь проверки проводятся с января 2017 года и пока ни к чему, кроме блокирования нормальной работы порта, не привели. Журналисты заявили, что требуют от НАБУ и ГПУ обратить внимание на "заоблачную коррупцию и ее создателей", из-за которых страдает украинский бюджет и уже стоит на пределе банкротства стратегическое государственное предприятие. В то время как его буксирами пользуются частники.

Видео: Телеканал 1+1

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Ткачук миллионер Одесский морской торговый порт
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