Кабмин хочет расширить список профессий с досрочным выходом на пенсию

Кабинет министров Украины планирует расширить список профессий, специалисты которых могут досрочно выйти на пенсию.

Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, "пенсионная реформа предусматривает расширение списков профессий, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это будет касаться таких профессий, как шахтеры и сталевары, на которых трудно проработать необходимые для получения пенсии 25 лет", пишет 112 Украина.

"Там совсем другие условия и совсем другие последствия для здоровья рабочих. Так вот, есть такие список 1 и список 2, в прошлом году они были немного сокращены, но сейчас эта реформа дает нам возможность эти списки не просто сохранить, но и расширить", — отметил Гройсман.

Он добавил, что в результате проведения пенсионной реформы будет ограничено получение специальных пенсий. По его словам, возможность их получения сохранится только за военными, говорится в сообщении.

Ранее Кабмин на 40% сократил список профессий, которые дают право раньше уходить на заслуженный отдых.

Проект пенсионной реформы также предусматривает повышение на 10 лет минимального страхового стажа для получения пенсий. Но если пенсионеру не хватает количества лет страхового стажа, он сможет их докупить.

Как известно, Международный валютный фонд дал ключевые рекомендации Украине, среди которых проведение пенсионной реформы и введение оборота земель.

Напомним, с 1 мая в Украине вырастут прожиточный минимум и минимальная пенсия, субсидии украинцам обещают пересчитать.

фото: joinfo.ua