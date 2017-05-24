Возвращение "схем Курченко": Насалик и Иванчук придумали схему заработка 100 млрд на импорте топлива — СМИ

24 мая 2017, 17:14

Для своей цели министр и нардеп инициировали запуск нефтехимического завода "Карпатнефтехим", говорит Дубинский.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и народный депутат Андрей Иванчук разработали схему, которая позволит им заработать 100 млрд грн на импорте нефтепродуктов и сжиженного газа без уплаты акциза, и НДС.

Об этом журналист Александр Дубинский пишет на своей странице в Facebook, отмечая, что такая деятельность напоминает схемы беглого олигарха времен Януковича — Сергея Курченко, однако в гораздо больших масштабах, сообщает УНИАН.

"Согласно имеющимся у меня документам, Курченко и Ставицкий (Эдуард Ставицкий — министр энергетики в 2012-2014 годах — Ред.) — это бледные тени Иванчука и Насалика, которые собрались повторить героическую судьбу младоолигархов, и готовы украсть в этом году из бюджета 100 миллиардов гривен топливного налога и НДС", — заявил Дубинский, добавив, что эта сумма в 4 раза больше, чем "Курченко и Компании удалось украсть за 4 года "преступного режима".

По словам Дубинского, для реализации этой цели Насалик и Иванчук инициировали запуск ранее остановленного нефтехимического завода в Калуше (Ивано-Франковская обл.) — "Карпатнефтехим". Для загрузки этого предприятия сырьем они внесли на рассмотрение Кабмина постановление №299, которое позволяет "Карпатнефтехиму" для производства этилена импортировать без уплаты налогов дистилляты (продукты перегонки нефти, бензин, мазут, дизтопливо) и сжиженный газ. Кабмин принял это постановление в конце апреля.

"Чтобы в этом убедиться, — предлагаю ознакомиться с постановлением Кабинета министров, которое дает право "Карпатнефтехиму" (Калуш, родной город Насалика) ввезти легкие и тяжелые дистилляты, а также сжиженный газ в Украину без уплаты акцизов, — написал Дубинский, отметив, что по его данным это постановления "родилось благодаря стараниям Иванчука и Насалика".

Как отметил журналист, на первый взгляд вроде бы ставится благородная цель — загрузить остановленный завод и наладить производство этилена, который является основанием для синтеза полиэтиленов, бензолов, масел, винилхлорида, этилового спирта и др. Однако вызывает подозрения, что заводу разрешают беспошлинно ввозить огромнейшие объемы сырья, которые предприятие явно не в состоянии переработать.

"Вот только объемы этой загрузки — потрясают: Иванчук и Насалик хотят поставить нефтегазопродукты "в рамках ежегодно установленных квот по ввозу в Украину", что означает ни много ни мало 21,3 миллиона тонн дистиллятов, из которых легких (бензин) — 2,63 млн тонн, тяжелых (дизель) — 3,3 млн. тонн, и сжиженного (автомобильного) газа — 13,91 млн кубов", — заявил Дубинский.

По словам журналиста, в лучшие годы своей работы завод перерабатывал всего лишь 800 тыс. тонн нефтепродуктов, а не миллионы тонн, и производил не более 227 тыс. тонн этилена.

"Чувствуете разницу между миллионами и тысячами? Иванчук и Насалик ее тоже чувствуют, потому что заключается она в возможности не уплатить топливный акциз и НДС с ввезенного якобы для переработки топлива. И вместо переработки — продать его на АЗС. Сумма на выходе — просто космическая. Неуплата акциза это 60 миллиардов гривен. НДС — 40 миллиардов гривен. Итого — 100 миллиардов гривен. Которые вышеуказанные товарищи, кажется, собираются попросту украсть", — заявил Дубинский.

 

Также журналист отмечает, что такая схема аналогична схемам Курченко, которые реализовывались в 2012-2013 годах под видом переработки нефти на Одесском НПЗ.

"Разница лишь в том, что при "семье" схема по краже топливных акцизов и НДС заключалась в ввозе нефтепродуктов по схеме оборванного транзита для фиктивного производства бензина и дизеля. А при Иванчуке—Насалике — по схеме оборванного транзита для фиктивного производства этилена", — написал Дубинский, добавив, что с помощью схем Курченко было украдено за 4 года 1,5 млрд долл., в то время как инициаторы новых схем собираются украсть 4 млрд долл. в год.

Информагенство также сообщает, что в мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.

В феврале новыми собственниками "Карпатнефтехима" (после дочерней компании "Лукойла" — Lukoil Chеmical B.V.) стали компании Xedrian Holding Ltd и Techinservice Limited.  

В конце апреля 2017 года менеджмент завода заявил, что запуск "Карпатнефтехима" планируется на конец мая этого года, после чего было принято постановление Кабмина №299.

Справка. "Карпатнефтехим" (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) создан в 2004 году. Предприятие специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Курченко схема махинация Иванчук Насалик Карпатнефтехим
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять