Возвращение "схем Курченко": Насалик и Иванчук придумали схему заработка 100 млрд на импорте топлива — СМИ

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и народный депутат Андрей Иванчук разработали схему, которая позволит им заработать 100 млрд грн на импорте нефтепродуктов и сжиженного газа без уплаты акциза, и НДС.

Об этом журналист Александр Дубинский пишет на своей странице в Facebook, отмечая, что такая деятельность напоминает схемы беглого олигарха времен Януковича — Сергея Курченко, однако в гораздо больших масштабах, сообщает УНИАН.

"Согласно имеющимся у меня документам, Курченко и Ставицкий (Эдуард Ставицкий — министр энергетики в 2012-2014 годах — Ред.) — это бледные тени Иванчука и Насалика, которые собрались повторить героическую судьбу младоолигархов, и готовы украсть в этом году из бюджета 100 миллиардов гривен топливного налога и НДС", — заявил Дубинский, добавив, что эта сумма в 4 раза больше, чем "Курченко и Компании удалось украсть за 4 года "преступного режима".

По словам Дубинского, для реализации этой цели Насалик и Иванчук инициировали запуск ранее остановленного нефтехимического завода в Калуше (Ивано-Франковская обл.) — "Карпатнефтехим". Для загрузки этого предприятия сырьем они внесли на рассмотрение Кабмина постановление №299, которое позволяет "Карпатнефтехиму" для производства этилена импортировать без уплаты налогов дистилляты (продукты перегонки нефти, бензин, мазут, дизтопливо) и сжиженный газ. Кабмин принял это постановление в конце апреля.

"Чтобы в этом убедиться, — предлагаю ознакомиться с постановлением Кабинета министров, которое дает право "Карпатнефтехиму" (Калуш, родной город Насалика) ввезти легкие и тяжелые дистилляты, а также сжиженный газ в Украину без уплаты акцизов, — написал Дубинский, отметив, что по его данным это постановления "родилось благодаря стараниям Иванчука и Насалика".

Как отметил журналист, на первый взгляд вроде бы ставится благородная цель — загрузить остановленный завод и наладить производство этилена, который является основанием для синтеза полиэтиленов, бензолов, масел, винилхлорида, этилового спирта и др. Однако вызывает подозрения, что заводу разрешают беспошлинно ввозить огромнейшие объемы сырья, которые предприятие явно не в состоянии переработать.

"Вот только объемы этой загрузки — потрясают: Иванчук и Насалик хотят поставить нефтегазопродукты "в рамках ежегодно установленных квот по ввозу в Украину", что означает ни много ни мало 21,3 миллиона тонн дистиллятов, из которых легких (бензин) — 2,63 млн тонн, тяжелых (дизель) — 3,3 млн. тонн, и сжиженного (автомобильного) газа — 13,91 млн кубов", — заявил Дубинский.

По словам журналиста, в лучшие годы своей работы завод перерабатывал всего лишь 800 тыс. тонн нефтепродуктов, а не миллионы тонн, и производил не более 227 тыс. тонн этилена.

"Чувствуете разницу между миллионами и тысячами? Иванчук и Насалик ее тоже чувствуют, потому что заключается она в возможности не уплатить топливный акциз и НДС с ввезенного якобы для переработки топлива. И вместо переработки — продать его на АЗС. Сумма на выходе — просто космическая. Неуплата акциза это 60 миллиардов гривен. НДС — 40 миллиардов гривен. Итого — 100 миллиардов гривен. Которые вышеуказанные товарищи, кажется, собираются попросту украсть", — заявил Дубинский.

Также журналист отмечает, что такая схема аналогична схемам Курченко, которые реализовывались в 2012-2013 годах под видом переработки нефти на Одесском НПЗ.

"Разница лишь в том, что при "семье" схема по краже топливных акцизов и НДС заключалась в ввозе нефтепродуктов по схеме оборванного транзита для фиктивного производства бензина и дизеля. А при Иванчуке—Насалике — по схеме оборванного транзита для фиктивного производства этилена", — написал Дубинский, добавив, что с помощью схем Курченко было украдено за 4 года 1,5 млрд долл., в то время как инициаторы новых схем собираются украсть 4 млрд долл. в год.

Информагенство также сообщает, что в мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.

В феврале новыми собственниками "Карпатнефтехима" (после дочерней компании "Лукойла" — Lukoil Chеmical B.V.) стали компании Xedrian Holding Ltd и Techinservice Limited.

В конце апреля 2017 года менеджмент завода заявил, что запуск "Карпатнефтехима" планируется на конец мая этого года, после чего было принято постановление Кабмина №299.

Справка. "Карпатнефтехим" (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) создан в 2004 году. Предприятие специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.​