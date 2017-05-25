В Кабмине сказали, когда Украина сможет отказаться от антрацита

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина в 2019 году сможет полностью отказаться от антрацитового угля.

Об этом он рассказал на заседании Кабмина, пишет Экономическая правда.

В то же время чиновник подчеркнул, что наша страна в текущем году потратит 7 млн тонн антрацита вместо 10,6 млн тонн в 2016-м.

"Антрацитовая группа полностью замещается газовой группой угля... мы планируем, что в 2019 году будем полностью независимы от антрацитов", — отметил министр.

По его словам, власти хотят увеличить добычу угля с одновременным переводом шахт на полностью самоокупаемый период. "Сегодня все без исключения шахты убыточны", — добавил член правительства.

Напомним, в Украине после начала блокады захваченной части Донбасса не хватает антрацитового угля. Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые позволили снизить его расходы и не допустить проблем с энергоснабжением.

В начале апреля Игорь Насалик говорил, что Украина начала договариваться о поставках антрацита из Южной Африки и других государств. Ознакомиться со сведениями министра можно здесь.