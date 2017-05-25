В Украину зашел еще один международный газовый трейдер

Международный трейдер DufEnergy (Швейцария) в конце апреля учредил в Украине свою дочернюю компанию для торговли природным газом и другими энергоресурсами DufEnergy Ukraine (Киев).

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц, пишет OilNews.

Учредителями DufEnergy Ukraine выступают DufEnergy Trading SA (Швейцария) и DufEnergy SA (Люксембург). Директором представительства назначена Зоя Головина.

Основным лицензированным видом деятельности DufEnergy Ukraine является торговля природным газом. Кроме того, у украинской дочки есть производство и торговля электроэнергией, а также металлами, рудами и промышленными химическими веществами.

В ноябре 2016 года швейцарская DufEnergy Trading SA подписала договоры на транспортировку и хранение природного газа с оператором ГТС, компанией "Укртрансгаз".

Напомним, с ноября 2016 года на рынок Украины вышла компания Trafigura, считающаяся третьим по объемам энерготрейдером в мире.

Ранее сообщалось, что европейский энергетический гигант Engie начал поставки природного газа в Украину.