Ярославский купил у "Евраза" Сухую Балку

Александр Ярославский установил контроль над одним из крупнейших железорудных предприятий Украины у холдинга "Евраз" за 110 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба DCH Александра Ярославского.

Сделка состоялась путем передачи покупателю компанией EVRAZ Group S.A. всего акционерного капитала Kadish Limited (предприятие, которое владеет акциями EVRAZ Sukha Balka). Сумма трансакции составила 110 млн долларов, что сопоставимо с уровнем оборотного капитала и долга железорудного предприятия.

EVRAZ Sukha Balka специализируется на добыче железной руды подземным способом. В структуру комбината входят две шахты — "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. В прошлом году компанией было реализовано более 2,5 млн тонн аглоруды. Основными потребителями продукции предприятия являются Южный горно-обогатительный комбинат и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича.

Покупка нового актива для холдинга Александра Ярославского является закономерным продолжением высокой инвестиционной активности последнего времени. Напомним, что группа DCH за 20 лет работы в Украине успешно развивала разные проекты, в числе которых "УкрСиббанк", Черкасский "Азот", "Киевстар" и др. Инвестиции Александра Ярославского в развитие Харьковского региона превысили 1 млрд долларов, из них 300 млн долларов — в подготовку инфраструктуры Харькова к Евро-2012.

В прошлом году бизнесмен приобрел Харьковский тракторный завод, который, благодаря инвестициям нового собственника, в начале 2017 года начал свою работу после 10-месячного простоя. В апреле стало известно о том, что группа DCH приобретает страховую компанию "ИНГО Украина" (Киев).

В 2016 году Александр Ярославский, по версии Forbes, традиционно вошел в первую десятку самых богатых людей страны (№8, 721 млн долларов).