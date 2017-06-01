Потерянное десятилетие. Экс-глава Минфина РФ рассказал, как обогащается окружение Путина

Сроки принятия единого документа по развитию страны не обозначены, подчеркнул Кудрин.
Кремлевская модель централизованного управления экономикой РФ была выстроена президентом России Владимиром Путиным, когда цены на нефть были вдвое выше текущих.
Об этом рассказал бывший министр финансов РФ и председателем совета "Центра стратегических разработок" Алексей Кудрин, сообщает "Дождь" со ссылкой на интервью Кудрина изданию Bloomberg.
"Россия катастрофически теряет время. К сожалению, понимание о необходимости проведения структурных изменений у власти формируется медленно", — отметил он.
Такая модель поощряет ближайшее окружение властей, приводя к возникновению группы все более состоятельных сторонников, которые противятся любым изменениям, заявил Кудрин в интервью агентству. Он назвал последние 10 лет "потерянным десятилетием для России" из-за того, что средний темп роста экономики составлял около 1% в год при том, что во время двух первых сроков правления Путина показатель составлял 7%.
Кудрин представил свою стратегию 30 мая — накануне ежегодной встречи президента с инвесторами в Санкт-Петербурге. Он предложил не увеличивать налоги в течение шести лет, повысить пенсионный возраст, снизить роль государства в экономике, увеличить инвестиции в образование и расширить доступ к технологиям.
В ходе совещания Путин заявил, что готов рассматривать предложения от всех команд, рассказал Кудрин. По его словам, сроки принятия единого документа по развитию страны не обозначены. Экс-министр подчеркнул, что некоторые решения могут принять до выборов 2018 года, а некоторые после.
Напомним, ранее экс-сотрудник АП России рассказал об отключении РФ от SWIFT.