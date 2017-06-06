Международные резервы Украины с начала года выросли на 14%

Международные резервы Украины на 1 июня 2017 года составили 17,618 млрд долл. США (в эквиваленте), что на 3% выше показателя на 1 мая.

Об этом сообщает Национальный банк Украины со ссылкой на предварительные данные.

В сообщении также подчеркивается, что с начала года резервы выросли на 14%.

По информации НБУ, рост резервов в мае произошел за счет покупки регулятором валюты на межбанковском валютном рынке на 521,2 млн долл., а также поступлений в пользу правительства от размещения валютных облигаций внутреннего госзайма на 38,1 млн долл. и средств от Еврокомиссии в размере 8 млн евро.

В то же время, по информации Нацбанка, из резервов в мае были проведены платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на 158,6 млн долл. Еще 71,8 млн долл. было направлено на платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда.

Также сообщается, что по состоянию на 1 июня объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Отмечается, что Национальный банк Украины 5 апреля 2017 года получил очередной транш кредита Международного валютного фонда в эквиваленте 1 млрд долл., что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. — максимального уровня с середины 2014 года.

По прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 21,1 млрд долл. на конец 2017 года и 26,2 млрд долл. на конец 2018 года, при этом определяющим фактором для прогноза остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение связанного с программой МВФ финансирования.

Напомним, в октябре 2016-го Нацбанк планировал, что наполнение резервов будет идти более высокими темпами, поэтому улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец года, повысив показатель их ожидаемого уровня до 17,5 млрд долл. с 17,2 млрд долл., прогнозируемых ранее.

На конец 2017 года регулятор ожидает роста международных резервов до 23,1 млрд долл., на конец 2018 года ― до 27,8 млрд долл.