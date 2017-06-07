Не внесла в декларацию. У Поклонской есть квартира в Донецке — правозащитники

Российское подразделение международной правозащитной организации Transparency International нашло у бывшего "прокурора" захваченного РФ Крыма и "депутата" нелегитимной Госдумы Натальи Поклонской незадекларированную квартиру в захваченном боевиками ДНР Донецке.

Об этом говорится в расследовании правозащитников.

В то же время активисты уточнили, что с 2014 года экс-"чиновница" декларирует свои доходы и имущество как российское публичное должностное лицо.

В своих "прокурорских" декларациях за 2014 и 2015 годы она указывала только служебную квартиру площадью в 116 кв. м. в Симферополе, а в "депутатских" к ней добавилась также квартира в Москве.

Во "множестве неофициальных биографий Поклонской в Интернете утверждается, что ее девичья фамилия — Дубровская, впрочем, документальных подтверждений этому в публичном доступе нет".

Между тем, в украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущества за некой Дубровской Натальей Владимировной числится квартира площадью 29,9 кв. м в Донецке на улице Римского-Корсакова", — отмечается в расследовании.

При этом в выписке содержится РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків — Ред.) — уникальный идентификатор налогоплательщика, в номере зашифрованы пол его обладателя и дата его рождения (точнее, количество дней, прошедших с 1 января 1900 года до даты рождения — это первые пять цифр номера).

"Номер Натальи Владимировны Дубровской, владелицы донецкой квартиры, — 2929721948. Стало быть, дата ее рождения — 18 марта 1980 года. Она родилась в тот же день, что и депутат Госдумы Наталья Владимировна Поклонская", — выяснили активисты.

По мнению правозащитников, "это, конечно, может быть простым совпадением, однако в украинском телефонном справочнике есть лишь одна Дубровская Наталья Владимировна с такой датой рождения".

"Она была зарегистрирована в Крыму, в селе Уютное в Сакского района под Евпаторией, — там, где, согласно официальной биографии, выросла Наталья Поклонская", — добавили в Transparency International.

РФ не признает выданные террористами свидетельства о регистрации прав собственности, а значит — недвижимость на территории "республики", с точки зрения российского законодательства, остается украинской (т.е. — зарубежной), и подлежит обязательному декларированию российским должностным лицом.

Поклонская не может даже продать квартиру — для этого ей придется взаимодействовать с государственными органами Украины, а в стране она объявлена в розыск по обвинению в государственной измене.

"Если квартира действительно принадлежит Поклонской, она четырежды, вопреки закону, не была включена в ее декларации: в ежегодные антикоррупционные декларации за 2014 и 2015 годы, когда она была "прокурором" Крыма, в предвыборную декларацию 2016 года и в депутатскую антикоррупционную декларацию за 2016 год", — утверждают авторы.

"Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы в связи с недостоверностью декларации доходов и имущества", — подчеркнули правозащитники.

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