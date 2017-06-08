Цены на нефть обвалились на фоне роста запасов в США

В четверг, 8 июня, мировые цены на нефть вновь перешли к снижению на возобновившихся опасениях инвесторов о переизбытке глобальных запасов сырья в мире после данных об увеличении показателя в США.

Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает "Прайм".

По состоянию на 16:22 по Киеву стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73%, до 47,7 долларов за баррель, нефть марки WTI — на 0,74%, до 45,37 долларов.

Ранее Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 2 июня на 3,3 млн баррелей, или на 0,6% — до 513,2 млн баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 3,46 млн баррелей, или на 0,67% — до 506,44 млн баррелей.

Напомним, ранее цены на нефть резко обвалились, обновив минимум с ноября 2016 года.