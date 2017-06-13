В Украине подпрыгнули цены на свинину и яйца

Гречка и сливочное масло поползли вниз.
В течение первых десяти дней июня в Украине на треть и больше подорожали яйца и капуста. Немного прибавили в цене мясо, сало, лук, масло, рис и вареная колбаса.
"При таких темпах роста цен на продукты возможные повышения заработных плат, анонсированные правительством, смогут лишь компенсировать подорожание, которое не повлияет на уровень реальной покупательной способности. В то же время платить за еду надо уже сегодня", — говорит руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии ТСН.
"Значительный рост цен на продукты в прошлом году произошел уже накануне эксперимента по отмене государственного регулирования цен на социальные продукты, а также во время его действия. Майское подорожание и за первые десять дней июня говорят о той же тенденции — государство устраняется от выполнения своих функций и получаем значительную продуктовую инфляцию", — заметил эксперт.
"Как не крути, а борща и вареников при той же заработной плате придется готовить уже меньше. А из обещаний улучшения каши не сделаешь", — посетовал Дорошенко.
|
Динамика стоимости продуктов в Украине в первой декаде июня 2017 года
|
Продукты
|
Динамика цен
|
Новая средняя цена
|
Капуста
|
плюс 4 грн за кг (42%)
|
13,5 грн за кг
|
Десяток яиц
|
плюс 3,5 грн (34%)
|
13,5 грн
|
Свинина
|
плюс 3,5 грн (4%)
|
91 грн за кг
|
Говядина
|
плюс 1,8 грн (1,8%)
|
102 грн за кг
|
Сало
|
плюс 1,4 грн (3,4%)
|
43,5 грн за кг
|
Вареная колбаса
|
плюс 0,5 грн (0,7%)
|
66 грн за кг
|
Лук
|
плюс 1,4 грн (14%)
|
10,7 грн за кг
|
Масло подсолнечное
|
плюс 0,4 грн (1,2%)
|
33,2 грн за литр
|
Рис
|
плюс 0,4 грн (2,2%)
|
18 грн за кг
|
Гречка
|
минус 0,6 грн (2,2%)
|
26 грн за кг
|
Сливочное масло
|
минус 1 грн (0,7%)
|
139,7 грн за кг
Мнения экспертов читайте на "Главреде": "Отмена госрегулирования цен на продукты: к чему готовиться украинцам?"