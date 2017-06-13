В Украине подпрыгнули цены на свинину и яйца

В течение первых десяти дней июня в Украине на треть и больше подорожали яйца и капуста. Немного прибавили в цене мясо, сало, лук, масло, рис и вареная колбаса.

"При таких темпах роста цен на продукты возможные повышения заработных плат, анонсированные правительством, смогут лишь компенсировать подорожание, которое не повлияет на уровень реальной покупательной способности. В то же время платить за еду надо уже сегодня", — говорит руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии ТСН.

"Значительный рост цен на продукты в прошлом году произошел уже накануне эксперимента по отмене государственного регулирования цен на социальные продукты, а также во время его действия. Майское подорожание и за первые десять дней июня говорят о той же тенденции — государство устраняется от выполнения своих функций и получаем значительную продуктовую инфляцию", — заметил эксперт.

"Как не крути, а борща и вареников при той же заработной плате придется готовить уже меньше. А из обещаний улучшения каши не сделаешь", — посетовал Дорошенко.

Динамика стоимости продуктов в Украине в первой декаде июня 2017 года Продукты Динамика цен Новая средняя цена Капуста плюс 4 грн за кг (42%) 13,5 грн за кг Десяток яиц плюс 3,5 грн (34%) 13,5 грн Свинина плюс 3,5 грн (4%) 91 грн за кг Говядина плюс 1,8 грн (1,8%) 102 грн за кг Сало плюс 1,4 грн (3,4%) 43,5 грн за кг Вареная колбаса плюс 0,5 грн (0,7%) 66 грн за кг Лук плюс 1,4 грн (14%) 10,7 грн за кг Масло подсолнечное плюс 0,4 грн (1,2%) 33,2 грн за литр Рис плюс 0,4 грн (2,2%) 18 грн за кг Гречка минус 0,6 грн (2,2%) 26 грн за кг Сливочное масло минус 1 грн (0,7%) 139,7 грн за кг

Мнения экспертов читайте на "Главреде": "Отмена госрегулирования цен на продукты: к чему готовиться украинцам?"