В Донецке открыли пункты по переводу денег между ЛДНР и Украиной

В оккупированном боевиками ДНР и российскими военными Донецке и других населенных пунктах, находящихся под контролем ДНР, начали действовать пункты по осуществлению переводов денежных средств между оккупированными территориями и Украиной.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, переводы денег из ЛДНР осуществляются на карточки украинских банков, минимальная стоимость перевода составляет 500 грн, процент от совершенной операции составляет 10% от суммы.

Например, в Донецке один из пунктов по осуществлению подобных операций находится в помещении бывшего торгового центра "Ашан" (он расположен на объездной дороге и сейчас называется "Сигма Ленд"), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что в Донецке горняки массово увольняются, а в Макеевке — бунтуют и требуют зарплату.