Реалии ДНР. Захарченко грозит бизнесменам репрессиями "тайной службы"

Главарь террористической ДНР Александр Захарченко заявил, что руководит тайной службой по надзору за работой предприятий торговли и местных администраций.

Об этом пишет "официальный" сайт ДНР, сообщают "Новости Донбасса".

"Чтобы вы все знали, хочу объявить, что еще 1,5 года назад я создал закрытую специальную службу, которая подчиняется мне. Она проверяет всех — начиная от рынков и заканчивая администрациями. Неприкасаемых у нас нет! Я не позволю воровать государственные деньги, когда десятки тысяч людей воюют, а десятки гибнут", — заявил Захарченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР ликвидацию вороватого "председателя верховного суда" хотят списать на укрДРГ.