Премьер Гройсман: такие предприятия как "Нибулон" творят современную историю и сильную Украину

Лидер аграрного рынка Украины компания "Нибулон" в очередной раз продемонстрировала прекрасные перспективы не только отечественного сельского хозяйства, но и всей украинской экономики, которая, несмотря на все тяготы, активно развивается.

Об этом в ходе открытия перегрузочного речного терминала компании "Нибулон" в с. Беленькое Запорожской области заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"У нас очень приятное событие сегодня. Когда в Украине открываются новые предприятия, это означает, что как бы нам не было тяжело, страна развивается. Что нам нужно сегодня? Нам нужен мир, нам нужна демократия, нам нужна сильная экономика. И то, что мы с вами сегодня стали свидетелями открытия такого прекрасного замечательного предприятия, доказывает, что экономика нашей страны начинает восстановление. Я глубоко убежден, что с каждым годом таких прекрасных предприятий будет становиться все больше", — отметил глава правительства.

По его словам, задача украинских компаний на сегодняшний день – завоевывать внешние рынки, обеспечивать внутренний рынок высококачественной продукцией. "Я мечтаю о том, чтобы в нашей стране росла заработная плата наших сотрудников, чтобы наша страна занимала и получала лидирующие позиции в мире на многих рынках. Сегодня у нас прекрасные перспективы. Мы все делаем для того, чтобы построить экономически сильную и социально справедливую Украину. И сегодняшний пример показывает, что такие люди как герой Украины Алексей Афанасьевич Вадатурский, вот такие люди прекрасные, которые работали на этом предприятии — они творят современную историю, сильную Украину", — подчеркнул Гройсман.

Он также отметил важную роль "Нибулона" в возобновлении речного грузового и пассажирского судоходства и судостроения. "В былые времена этот транспорт был достаточно серьезный. Более того, мы можем использовать наш речной потенциал к перемещению товаров по всему миру. Поэтому сейчас нужно новое законодательство, сейчас нужна поддержка речному флоту. Очень важно, что "Нибулон" имеет в том числе и свои судостроительные предприятия. Это означает, что мы имеем огромный спрос для развития речного транспорта в Украине. Мы морская держава, мы речная держава, и не использовать это сочетание просто было бы неправильно", — подчеркнул он в интервью журналистам.

По словам главы Запорожской областной администрации Константина Брыля, который также присутствовал на торжественной церемонии, открытие такого терминала стоимостью около 500 млн грн, для области – чрезвычайное событие.

"Очень приятно видеть, что за сто дней "на голом месте" встало такое предприятие. Это результат слаженной работы инвестора, власти, местной громады. Я хочу привести это как пример очень социально ответственного отношения инвестора к территории, на которой построено данное предприятие. Компания "Нибулон" 17 млн грн. передала только местной общине. Кроме этого это дополнительные рабочие места. Кроме этого это также от 300 до 400 тыс. грн. будет идти в местный бюджет общины на развитие этой общины", — добавил губернатор области.

В присутствии премьер-министра Украины компания "Нибулон" также подписала соглашение о предоставлении кредита на сумму 0 млн на развитие бизнеса от Международной финансовой корпорации.

По словам главы представительства МФК в Украине Елены Волошиной, млн этих средств поступят непосредственно от этой финансовой структуры, а еще млн будет привлечено из других финансовых источников.

"Это долгосрочные деньги. Это финансирование, которое пойдет на дальнейшее развитие компании, для построения такого замечательного бизнеса, который компания уже смогла профинансировать. Благодаря таким компаниям как "Нибулон", лидерам украинского агробизнеса, Украина уже сегодня занимает свое достойное место в решении проблемы в глобальной и продовольственной безопасности. "Нибулон" построил суперэффективный, суперкрасивый, социально ответственный бизнес. Он создает рабочие места и обеспечивает работу тысячи фермеров, которые с ним сотрудничают. Компания построила бизнес, который может привлекать правильные серьезные иностранные инвестиции, которые и так нужны нашей стране", — заявила Е. Волошина.

Чрезвычайный и полномочный Посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Кломпенхаувер отметил, что открытие нового терминала "Нибулона" — счастливый день не только для компании, но и для всей страны. "Нельзя не согласиться с тем фактом, что компания "Нибулон" действительно доказывает своими действиями развитие украинской экономики, украинского государства, делает свой вклад в инфраструктуру Украины. По прогнозам, в предстоящие 4-5 лет сельскохозяйственное производство в стране увеличится примерно на 16 млн тонн зерновых. И для того, чтобы перевести весь этот объем путями, нужно иметь более 600 тыс. грузовиков, к чему украинские дороги к сожалению никак не готовы. И именно поэтому особое внимание уделяется развитию внутренних водных артерий страны", — отметил К. Кломпенхаувер.

По его словам, "Нибулон" на практике доказывает, что развитие водных перевозок и инфраструктуры, частью которой является и новый терминал, выгодно не только компании, но и в целом государству.

"Днепр это большая европейская река, и поэтому ее развитие превратит Украину в большой и мощный хаб по отгрузке товаров и пассажирских перевозок", — добавил он.

Генеральный директор "Нибулона", Герой Украины Алексей Вадатурский, выступая перед собравшимися тысячами жителей села Беленькое и окрестных сел, подчеркнул, что для компании каждый новый объект – это значительный успех.

"Я счастливый человек, потому что в сверхтяжелое время для Украины мы сделали все, чтобы столько людей смогли развивать нашу страну. Мы дали на этом предприятии более 1500 рабочих мест. Люди работали круглосуточно для соблюдения графика, по которому за 100 дней мы возвели этот терминал. И я сегодня самый счастливый человек, потому что с подписанием этого кредитного соглашения, я могу сказать, что мы единственная компания в Украине, которая получила такое доверие трех очень высоких очень важных финансовых институтов мира: IFC Всемирного банка, Европейского банка развития и реконструкции, и Европейского инвестиционного банка", — отметил А.Вадатурский.

"Я очень благодарен всем финансовым институтам. Благодаря нашему сотрудничеству с вами мы стали лучшей компанией в логистике Украине, мы стали лучшей судоходной компанией, мы стали лучшей судостроительной компанией, мы стали лучшими вообще на рынке зерновых культур, мы лучшие по детенизации рынка, мы лучшие во многих областях нашей экономики Украины. Мы сделаем все, чтобы Украина и дальше развивалась", — отметил гендиректор "Нибулона".

Он также добавил, что благодаря поддержке премьер-министра, Президента Украины, компания "Нибулон" показала, "как нужно возрождать Украину, как возрождать Днепр, как возрождать судоходство, как возрождать судостроение в Украине".

"У нас был достаточно плодотворный разговор с Владимиром Борисовичем Гройсманом. И он нас полностью понимает, поддерживает, и мы поможем вложить наши идеи в развитие, в инфраструктуру, чтобы в Украине Днепр и другие реки становились украинскими Миссисипи. И чтобы мы вложили в будущие положения законодательства те нормы, которые сегодня исповедуют лучшие страны мира", — подчеркнул он.

фото: nibulon.com