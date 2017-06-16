Казахстану нужны украинские самолеты

Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Казахстан заинтересован в самолетах украинского производства Ан-148 и Ан-158.

Об этом он рассказал по результатам 13-го заседания совместной Межгосударственной украинского-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, говорится на сайте Минрегиона.

В то же время чиновник уточнил, что будет разработан план мероприятий по обеспечению авиакомпаний и заинтересованных структур республики бортами, а также — по предоставлению услуг авиаперевозки сверхтяжелых и крупногабаритных грузов.

По его словам, Украина предложила Казахстану поставки нового вертолетного двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В, возможности осуществления капитального ремонта мотора семейства Д-36 и двигателей ТВ3-117.

"Достигнута договоренность активизировать взаимодействие ГК "Укрспецэкспорт" и ООО "Казахстанская авиационная промышленность" по созданию на базе Авиационно-технического центра в Астане сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов семейства "Антонов"", — отметил Зубко.

"Планируем завершить согласование проекта Соглашения между КМУ и правительством Казахстана о производственной кооперации в авиастроении и подготовить его к подписанию", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в Таиланд прибыла пятая партия новых украинских основных боевых танков — "Оплот-Т", построенных на мощностях ГП Завод им. Малышева" (Харьков) в рамках заключенного в 2011 году контракта объемом свыше 240 млн долларов.