Заложники политических игр. Почему лишили воды украинский Лисичанск, а не ЛНР

9 мая ООО "Луганское энергетическое объединение" отключило от электроснабжения насосные станции "Боровская" и "РТИ" коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" за долги в размере 130 млн грн за потребленную электроэнергию. Без питьевой воды остались город Приволье, микрорайон Матросская и частично микрорайоны завода РТИ в Лисичанске.

Для нормализации ситуации и восстановления водоснабжения Луганская ОВГА провела совещание, в котором приняли участие зампредседателя ОВГА Юрий Клименко, городской голова Лисичанска Сергей Шилин, директор КСП "Лисичанскводоканал" Евгений Лысенко, представители ООО "Луганское энергетическое объединение", департамента жилищно-коммунального хозяйства, департамента регионального развития, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения.

В пресс-службе ОВГА отметили, что мэр Лисичанска Шилин на внеочередной сессии горсовета 9 июня должен был инициировать принятие решения о выделении 1 млн грн для погашения КСП "Лисичанскводоканал" части задолженности перед ООО "ЛЭО". Еще 2 млн грн на погашение долга КСП "Лисичанскводоканал" планировалось выделить из областного бюджета.

Несмотря на это, 6 июня была отключена насосная станция "Совместная", что еще больше обострило ситуацию с водоснабжением в районе РТИ Лисичанска. В знак протеста против отключения воды жители Матросской перекрыли дорогу. По информации местных источников аналитического отдела ОИ "Права справа", на 9 июня планировались акции протеста на Лисичанском стадионе, где должен был пройти концерт "Океану Ельзи".

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8 июня энерго- и водоснабжение Западной фильтровальной станции в Лисичанске было восстановлено. "Луганское энергетическое объединение" возобновило энергоснабжение при условии, что "Лисичанскводоканал" обязался ежедневно перечислять около 30-40 тыс. грн ООО "ЛЭО" из суммы поступлений за уплату населением услуг водоснабжения и водоотведения.

Впрочем, как выяснилось позже, Лисичанский горсовет проголосовал за выделение миллиона гривен "Лисичанскводоканалу" для увеличения уставного фонда предприятия, а не для погашения задолженности по потребленную электроэнергию.

По состоянию на 19 июня обещанная сумма на погашение долгов за потребленную электроэнергию на счета "ЛЭО" не перечислена. Директор "Лисичанскводоканала" Евгений Лысенко объяснил отсутствие проплат переоформлением документов предприятия, в связи с увеличением уставного фонда КСП. По его словам, миллион гривен должен быть зачислен на счета предприятия в течение календарной недели.

Вместе с тем, директор "Лисичанскводоканал" Лысенко отметил, что два миллиона гривен, обещанные главой Луганской ОВГА Юрием Гарбузом на погашение задолженности по потребленную электроэнергию перед "ЛЭО", пока не выделены.

Стоит заметить, что в случае отсутствия обусловленных платежей на погашение долгов, уже 1 июля Лисичанск может снова быть отключен от водоснабжения и город окажется на грани гуманитарной катастрофы.

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Примечательно, что "Луганское энергетическое объединение" не отключает от энергоснабжения западную фильтровальную станцию ​​Попаснянского водоканала, который поставляет 90% воды на оккупированные территории Луганской области и имеет задолженность в 146,5 млн гривен за потребленную электроэнергию.

Директор ООО "ЛЭО" Грицай отметил, что отключить Попаснянский водоканал они не могут из-за того, что там находятся крупные объекты, и "Укрэнерго" не дает им разрешения. "Также на линиях находятся наши абоненты, которых мы не можем отключить", — добавил он.

Фактически жители Лисичанска стали заложниками политических игр представителей депутатского корпуса от "Оппозиционного блока", ООО "ЛЭО" и главы Луганской ОВГА Тыквы, которые своими действиями создают атмосферу социального недовольства жителей города действиями представителей украинской власти.