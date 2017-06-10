Безумная гроза и безумный концерт "Океана Эльзы" в прифронтовом Лисичанске, опубликованы фото и видео

Известная и очень популярная украинская группа "Океан Эльзы" в рамках своего мирового тура "Без меж" выступила с концертом в прифронтовом Лисичанске Луганской области.

Сначала музыканты планировали сыграть концерт в соседнем Северодонецке, однако за несколько дней до выступления сообщили об изменении города, объяснив это небольшой вместимостью и плохим состоянием трибун на стадионе в Северодонецке, сообщает телеканл 24.

Тем не менее это не помешало сотням сторонников насладиться живым выступлением "океанов" на Донбассе.

Попасть на цонцерт мог каждый желающий, ведь вход был свободный.

На своей странице группы "Океан Ельзи" в Facebook, артисты поблагодарили всех своих поклонников, которые не побоялись непогоды и пришли на концерт.

"Спасибо всем, кто был с нами, кто прошел ливень, молнии), всем, кто помог, чтобы этот концерт состоялся. Вы герои! Не побоялись безумной грозы! И стали создателями безумного концерта", — написал Вакарчук.

Ранее сообщалось, что в Полтаве состоялся концерт украинской группы "Океана Ельзы".

Но прошел он не без курьезов — концерт чуть не оказался под угрозой из-за того, что солист группы Святослав Вакарчук потерял голос.

Фото: 24 канал; Видео: youtube.com; facebook.com/okeanelzyofficial