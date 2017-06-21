В ЛНР продолжается топливный кризис, главари решают, как снизить угрозу бунта

В террористической "Луганской народной республике" фиксируется рост недовольства жителей низким уровнем обеспечения, даже по сравнению с соседней ДНР.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, одной из главных претензий стали систематические проблемы с поставками дизельного топлива и бензина для нужд населения, фиксирующиеся с начала этого года в оккупированных районах Луганской области.

В связи с этим, главари ЛНР планируют провести ряд мероприятий, направленных на снижение социальной напряженности среди населения, в первую очередь – "реанимацию" предприятий тяжелой промышленности, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что Донецк и Луганск были охвачены топливным кризисом, давали 10 литров бензина в руки или по талонам.

фото: topgir.com.ua