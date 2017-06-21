Две беды России: падение рубля и котировки нефти

Во вторник, 20 июня, к середине дня нефть марки Brent торговалась выше 47 долл. за баррель, но уже во второй половине дня упала ниже 45,5 долл. В этих условиях доллар продолжил наступление и к окончанию рабочего дня поднимался уже до 59,75 руб.

Об этом старший аналитик российской ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко пишет в своем блоге для 1prime.ru

По его словам, сохраняется и неблагоприятный фон, связанный с геополитическими рисками и санкциями. В частности, агентство S&P сообщило, что введение дополнительных санкций может помешать повышению российского суверенного рейтинга до инвестиционного уровня с текущего "мусорного" уровня.

Текущие условия представляются весьма "благоприятными" для того, чтобы участники рынка протестировали 59 рублей за доллар. Однако данный уровень, в свою очередь, станет крайне привлекательным для продажи валютной выручки в рамках подготовки к основным налоговым платежам в начале следующей недели. Кроме того, ситуацию на рынке нефти могут изменить очередные данные по запасам и добыче энергоносителей в США, напомнил эксперт.