Рада обязала украинцев установить счетчики тепла и воды во всех домах и квартирах

Верховная Рада Украины приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, который предусматривает обязательную установку домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, пишет УНИАН.

"Главная цель закона — это переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и питьевой воды с помощью счётчиков, что не позволит переложить на рядового гражданина сверхнормативные потери монополистов и заложит принцип, в соответствии с которым каждый будет оплачивать только те объемы коммунальных услуг, которые он фактически потребил", — сказал народный депутат от фракции "Народный фронт" Виталий Сташук, представляя законопроект.

По его словам, благодаря выполнению норм этого закона Украина сможет отойти от "реликта советской эпохи" — норм потребления энергоносителей. В ходе обсуждения законопроекта депутаты поддержали правки, согласно которым расходы на установку, замену и обслуживание узлов учета (счетчиков), которые понесет оператор сетей (поставляющая компания), будут возмещаться за счет потребителей.

Согласно пояснительной записке, в проекте закона предусматривается внедрение обязательного коммерческого учета тепловой энергии, горячей и питьевой воды, поскольку всего 22% многоквартирных домов в Украине ведут домовой учет потребления тепловой энергии. Также отмечается, что низкий уровень учета энергоносителей ограничивает возможности для их эффективного использования. Данный закон обязывает оборудовать все здания, присоединенные к тепловым и водопроводным сетям, домовыми приборами учета горячей и холодной воды.

Установить такие счетчики будет обязан оператор внешних сетей (теплокоммунэнерго или водоканал) для нежилых помещений — до 1 октября 2017 года, а для жилых – до 1 октября 2018 года. В эти сроки также должны будут вложиться и собственники квартир, установив поквартирные приборы учета.

Также закон запрещает присоединять к сетям новые здания, которые не оборудованы приборами учета. Согласно этому документу, после установки счетчиков все расчеты за потребление тепловой энергии, горячей и питьевой воды должны будут поводиться исключительно по данным счетчиков.

Напомним, по требованию МВФ, Кабмин отменит оплату коммуналки в рассрочку.

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