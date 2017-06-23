Польша накажет Россию за некачественный газ

В связи с поставкой некачественного топлива по газопроводу "Ямал-Европа", Польша наложит штраф на Россию.

Об этом заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, сообщает "Укринформ".

Сообщается, что некачественный газ из РФ привел к временному прекращению подачи газа в систему газопроводов страны.

Напомним, в среду, 21 июня, польский газотранспортный оператор Gaz System прекратил прием газа, предназначенного для польских потребителей, из газопровода "Ямал-Европа". Речь шла о российском газе, поступающем по реверсу из Германии. Причиной такого решения в компании назвали ненадлежащее качество российского топлива.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как Украина соскочила с российской "газовой иглы".