Эксперт объяснил, когда наступит окончательная смерть Кощея-"Газпрома"

Всего через 5 лет российский ПАО "Газпром" ожидает незавидная участь — потеря почти всех рынков в Европе.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Это будет 2022 год. В этом году у Польши заканчивается долгосрочный контракт с "Газпромом", который поляки продлевать не будут. До этого времени нужно закончить строительство двух газопроводов через Данию из Норвегии в Польшу — Baltic Pipe и Northern Gate", — пишет аналитик.

По его мнению, к тому времени добыча американского сланцевого газа достигнет необходимых объемов: "В Польше построен большой терминал по приему американского газа — Свиноуйсьце. Через него американский газ будут получать многие страны Восточной Европы, в том числе — Украина. Украине нужно в ближайшие пару лет построить коннектор из Польши "Дроздовичи — Бильче-Волица" протяженностью 110 км с производительностью 8 млрд куб. м в год".

"Также Украина сама по себе становится крупным газовым хабом. В Европе нет таких мощностей по хранению газа, как в Украине. Поэтому в последнее время Украина допустила мировых газовых трейдеров, которые могут покупать—продавать газ и при этом временно хранить его в Украине. Это очень перспективное и прибыльное дело для Украины", — считает политолог.

По его словам, еще одним пунктом приема американского газа является Франция, где построен большой терминал в Дюнкерке. И этот терминал расстраивается и дальше. Также такие терминалы строят Хорватия, Испания и другие страны и уже построен в Литве.

Эксперт не обошел тему и строящегося по дну Балтийского моря российского газопровода "Северный поток-2".

"США приложат все усилия по недопущению его строительства. Германия возмущается и это нормально, ведь это большие деньги для немецкого бизнеса. И было бы странно, если бы Меркель накануне осенних выборов заняла позицию США, а не немецкого бизнеса и рабочих мест для немцев. Но США будет блокировать СП-2 руками стран Балтии и Северной Европы, Польши", — считает обозреватель.

"Огромной важности проект к 2020 году будет закончен по транспортировке газа из Азербайджана через Турцию в Европу — ТAP—ТANAP—Nabucco. Осуществляется также проект White Stream по доставке газа из Туркменистана через Черное Море в Европу. Также начинается строительство газопровода из Израиля в Европу через Италию и Албанию", — перечисляет аналитик альтернативные российским газопроводы в Европу.

"Так вот, когда все эти (и многие другие) проекты реализуются, то это будет концом эры "Газпрома". А это произойдет к 2022 году окончательно", — подытожил Олег Пономарь.

Ранее "Главред" сообщал, что россияне ищут деньги для "Северного потока-2" в Китае, в то время как европейцы не горят желанием вкладывать деньги в проект.