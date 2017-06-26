В России резко подорожала потребительская корзина

В Российской Федерации с января по май минимальный набор продуктов питания подорожал почти на 10%, достигнув 4 тыс. 36 рублей (около 2 тыс. гривен).

Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные Росстата.

Издание уточнило, что рост стоимости потребительской корзины продиктован увеличением цен на овощную продукцию — некоторая подорожала на 80%.

"Согласно статистике на май, стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце мая составила 4 тыс. 36 рублей. В сравнении с предыдущим месяцем рост составил 4,2%, а с начала года — 9,4%", — говорится в статье.

По данным Росстата, инфляция в стране за период с января по май составила 1,7%. На прошлой неделе он сообщал, что реальные зарплаты россиян в мае выросли на 3,7% в годовом выражении, в месячном — на 1,6%, пишет Прайм.

Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в РФ после введения санкций экономическая ситуация значительно ухудшилась, говорят о начале необратимых процессов.

В России в минимальный продуктовый набор входят разные виды мяса, рыба, яйца, молочка, хлеб, овощи, фрукты, чай и ряд других продуктов. Всего в список включены 33 наименования.