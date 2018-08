Журналист раскрыл, когда Евросоюз официально продлит санкции против России

В среду, 28 июня, Европейский союз официально продлит санкции, введенные против Российской Федерации.

Об этом корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк написал в Twitter.

По его данным, решение о продлении ограничительных мер будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза 29 числа.

"Экономические санкции ЕС против России будут официально продлены в среду", — говорится в сообщении.

EU's economic sanctions on #Russia will be officially prolonged on Wed & published in EU official journal a day later. #Ukraine #Crimea