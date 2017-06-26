Вокруг тендера по продаже чаcтот 4G может разгореться коррупционный скандал

Операторам сотовой связи не придется платить рыночную стоимость за частоты для внедрения стандарта 4G. Этому способствуют решения Нацкомиссии по связи информатизации Украины, говорится на comments.ua.

Так, согласно решению №132 от 14 марта ткущего года стоимость 1 МГц частот диапазона 2600 МГц составляет 1,059 миллиона гривен за регион, а решение №264 от 23 мая устанавливает стоимость частот диапазона 1800 МГц на уровне 982 тысячи гривен за МГц/регион.

Эти цены разительно отличаются от предложенных международной аудиторской компанией AnalysysMason, проводившей аудит рынка связи по заказу НКРСИ. Западные аудиторы предложили установить для крупных операторов цену на уровне не менее 12,167 млн. грн. Однако НКРСИ предпочла взять за основу цены, предложенные Analysys Mason для малых операторов. Отнеся к "малым" всех трех крупнейших операторов Украины — "Киевстар", МТС и Lifecell.

Благодаря такому "понижению в статусе" три мобильных оператора суммарно смогут "сэкономить" более 9 миллиардов гривен.

Еще 36 миллиардов украинский бюджет может недополучить "благодаря" решению НКРСИ №190 от 11 апреля. Согласно этому решению тендер на покупку большей части частот подменяется "правом первой руки", позволяющей операторам приобрести лоты, просто подав заявку. Если бы эти частоты продавались через конкурс, на условиях, предложенных Analysys Mason, их общая стоимость составила бы не менее 39,42 миллиарда гривен. Однако решение НКРСИ позволит операторам приобрести их за 3,18 млрд. грн.

Ранее Нацкомиссия пообещала провести тендер по продаже частот 4G до октября текущего года. При этом особо подчеркивалось, что процедура будет настолько же "честной", как и при аналогичном тендере по продаже частот 3G. Однако уже тогда многие эксперты заподозрили операторов в картельном сговоре, поскольку компании "МТС-Украина", с одной стороны, и "Киевстар" и Lifecell с другой, добровольно уступили друг другу лоты.