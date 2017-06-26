Евро "отвоевал" четыре копейки. Нацбанк снова снизил курс гривны

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2603,6606 грн.
Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на четыре копейки.
Официальный курс гривны на 27 июня:
100 долларов — 2603,6606 грн (26 июня — 2603,1112);
100 евро — 2912,7151 грн (2908,4561);
10 рублей — 4,4129 грн (4,3635).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.