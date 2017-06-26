Евро "отвоевал" четыре копейки. Нацбанк снова снизил курс гривны

Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на четыре копейки.

Официальный курс гривны на 27 июня:

100 долларов — 2603,6606 грн (26 июня — 2603,1112);

100 евро — 2912,7151 грн (2908,4561);

10 рублей — 4,4129 грн (4,3635).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.